Domenica, al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza: “Hamelin”

Un gradito ritorno al Piccolo Teatro in Piazza di S. Ilario d’Enza, che tenne a battesimo 4 anni fa Hamelin, lo spettacolo votato come il migliore del Teatro Ragazzi nel quadriennio 2020-2023. Due repliche domenicali con solo 87 posti a disposizione ciascuna, perché tante sono le audiocuffie che vengono distribuite al pubblico. La metà di queste saranno in dotazione ai piccoli spettatori (consigliato dai 5 anni) e l’altra metà agli adulti presenti in sala, con una trovata drammaturgica di grande effetto che permetterà ai bambini di discutere alla fine con i genitori l’esito della storia. Hamelin o Il pifferaio magico ha infatti due finali anche nella fiaba: uno terribilmente tragico e l’altro lieto. Tutti gli spettatori vedranno la stessa scena: il pifferaio col suo carro, magnifico oggetto di scena, ma sul finale gli uni ascolteranno una versione diversa dagli altri. Uno spettacolo da far vedere a grandi e piccoli, non solo per il successo che lo sta accompagnando negli ultimi anni.

