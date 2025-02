C’è anche Novellara alla Notte dei racconti

Il Comune, insieme all’Istituto Comprensivo, conferma anche quest’anno la propria partecipazione al magico evento che riunisce adulti e bambini intorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare, ascoltare e condividere.

Il tema per l’edizione del 2025 è “Tutto è possibile – Orme di Fiaba”. Appuntamento quindi venerdì 21 febbraio alle 18:30. In biblioteca per i bambini dai 5 ai 7 anni, presso la scuola primaria invece per i bambini dagli 8 agli 11 anni.

A narrare le storie saranno le voci delle insegnanti, dei volontari di Nati per Leggere, dei ragazzi e delle ragazze del Dopo Scuola Appartamento e dei volontari della biblioteca che accenderanno la Notte dei racconti all’ombra della Rocca dei Gonzaga.

Anche la Ludoteca di Novellara contribuisce all’evento realizzando parte degli allestimenti.

Posti su prenotazione al 3318092229 (whatsapp) o alla mail eventi.biblioteca@comune.novellara.re.it