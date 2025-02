‘75190 – La storia di Liliana Segre’, domenica al Teatro Comunale di Fabbrico

Domenica 23 febbraio alle 17:00, presso il Teatro Comunale Pedrazzoli di Fabbrico andrà in scena la nuova produzione di Teatro per la memoria di NoveTeatro sulla storia di Liliana Segre.

Regia Domenico Ammendola, drammaturgia e ricerca storiografica Francesca Picci, ensemble diretto dal M° Alessio Rubens Tedeschi. Con Francesca Picci e con Alessio Rubens Tedeschi – violoncello, Francesco Bonacini – violino, Lorenzo Roversi – clarinetto. Con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria M. Buonarroti di Fabbrico. Visual design e video mapping Alessandro Tedde, tecnico audio e luci Gabriele Orsini, costumi Francesca Tagliavini, assistente alla produzione Federico Fazzini.

Produzione NoveTeatro (RE)

Con la collaborazione produttiva del Comune di Novellara

Spettacolo di narrazione con musica dal vivo sulle parole di Liliana Segre, perché sia testimonianza di un orrore che sempre si fatica a comprendere, ma testimonianza di una storia – come non manca mai di ricordare in apertura dei propri interventi la stessa Segre – che finisce bene.

Info e prenotazioni al 331. 4426784 oppure scrivendo a info@teatropedrazzoli.com