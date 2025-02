UniCredit Start Lab, a Bologna la tappa di presentazione della call 2025

Si è svolta a Bologna, presso la sede UniCredit a Palazzo Magnani, la terza tappa del Roadshow di UniCredit Start Lab 2025, un momento di incontro e confronto con il vivace ecosistema dell’innovazione dell’area Centro Nord, che ricomprende Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

E un’occasione per presentare la dodicesima edizione della piattaforma di business creata dalla banca per supportare startup e PMI innovative, alla quale è possibile partecipare iscrivendosi entro il prossimo 7 aprile (link: https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html).

In 11 anni di attività, attraverso il progetto Start Lab, UniCredit ha valutato oltre 8 mila progetti imprenditoriali, ha accompagnato 630 start-up italiane verso percorsi di crescita (con 4,2 miliardi di investimenti raccolti) e ha selezionato 35 startup quali partner e fornitori di servizi alla banca stessa. Questo percorso ha portato UniCredit a diventare negli anni banca di riferimento per le start-up e PMI innovative italiane “Tech”, con oltre 2.300 neoimprese finanziate.

Nell’edizione 2024 di UniCredit Start Lab, cha ha visto il coinvolgimento di circa 200 partner a livello nazionale tra incubatori ed acceleratori, sono state avanzate oltre 650 candidature da parte di start up e PMI innovative; di queste, 115 (circa il 18%) sono giunte da imprese con sede nell’area Centro Nord. Qui la percentuale di start-up a guida femminile candidate è stata del 18%; e quella relativa al Digital è la categoria per la quale è pervenuto il maggior numero di progetti (40%).

Oltre trenta i progetti presentati lo scorso anno da start up e Pmi innovative dell’Emilia Romagna.

Tra questi si è distinto quello della modenese Symboolic che ha ricevuto una menzione speciale nel settore Digital.

Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit: “Il Politecnico di Milano rimarca che nel 2024 gli investimenti in equity alle startup italiane sono tornati a crescere, registrando un aumento del 32%, un dato significativo che vede l’Italia distinguersi nel contesto europeo. Il perimetro Centro Nord, caratterizzato da un capillare e dinamico ecosistema dell’innovazione, con atenei, incubatori, acceleratori, imprese attente a tali dinamiche e pronte ad investire, può giocare un ruolo importante. UniCredit si impegna a sostenere questo processo di ricerca e crescita, leva di sviluppo per i nostri territori e per le nostre comunità. In questi ultimi 11 anni, grazie a UniCredit Start Lab, abbiamo accompagnato in tal senso centinaia di imprese nel loro percorso e continueremo a favorire la creazione di un sistema aperto e inclusivo, capace di far nascere e sostenere nuove realtà imprenditoriali con una matrice tecnologica”.

Confermati anche per quest’anno i 5 settori di riferimento per UniCredit Start Lab: Clean Tech (Energie rinnovabili, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Trattamento dei rifiuti), Innovative Made in Italy (Agrifood, Fashion & Design, Nanotecnologie, Robotica, Meccanica, Turismo e Industria 5.0), Digital (AI, SaaS, B2B Services& Platform, Hardware, Fintech, IoT), Life Science (Biotecnologie, Farmaceutica, Dispositivi Medici, Digital Health, Tecnologie di assistenza) e Impact Innovation (Prodotti e servizi innovativi capaci di generare un impatto sociale o ambientale).

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede: