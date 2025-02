Sabato, al Multiplo di Cavriago, due eventi speciali all’insegna della letteratura e del dialogo

Nell’ambito del progetto “Cavriago Città che Legge”, Multiplo di Cavriago si conferma luogo di incontro e condivisione attraverso la passione per i libri. Sabato 22 febbraio, due eventi con ospiti speciali celebrano il potere della lettura di esplorare le emozioni e i sentimenti umani. Un’occasione per scoprire come i libri abbiano sempre sfidato tabù e convenzioni sociali, aprendo finestre su pensieri differenti e più liberi, e creando connessioni tra le persone attraverso una riflessione condivisa sulle emozioni e i sentimenti, per scoprire nuovi mondi e pensieri.

Al mattino sarà la volta di Sarah Savioli, autrice ed editor, che condurrà un incontro alla scoperta di una selezione di libri che parlando di amore e relazioni hanno scalzato tabù e convenzioni sociali, per aprire finestre su pensieri differenti e più liberi. Alle ore 19 invece Simone Tempia, a dieci anni di distanza dalla nascita della pagina Vita con Lloyd, seguita da una community in continua crescita, torna a incantarci con un nuovo libro sul senso della vita, che presenterà insieme a due cavriaghesi d’eccezione: l’amica Ilaria Nurra, che porta una testimonianza luminosa di coraggio davanti alle difficoltà della vita, e Corrado Bonilauri, libraio e animatore culturale Cavriago Legge.

La sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, dichiara: “Entrambi gli autori per vie diverse e forse anche inaspettate hanno un legame particolare con Cavriago. Sono stati capaci, attraverso le loro opere, di entrare nella quotidianità di molte nostre concittadine e molti nostri concittadini, trasformandola in modi sorprendenti. L’investimento in cultura è, prima di tutto, un investimento sulle persone: possiamo ben dire che vivere in una città che legge significa vivere in un luogo dove si sta meglio, in una comunità che si fa carico dei bisogni materiali e contingenti ma anche e soprattutto del desiderio di ciascuno di realizzare se stesso e sognare un mondo migliore”.

Alle ore 10 – Amore che vieni, amore che vai. Leggere tra le righe con Sarah Savioli

Un viaggio attraverso le diverse sfaccettature dell’amore raccontate da autrici e autori che, con le loro storie, ci invitano a riflettere sulla vita e sulle relazioni in maniera insolita e originale. Da “Il Maestro e Margherita” di Bulgakov a “Le nostre anime di notte” di Haruf, da “Fame blu” di Viola Di Grado a “Wellness” di Nathan Hill, Sarah Savioli ci guiderà in un percorso di lettura appassionante e ricco di spunti.

Sarah Savioli, autrice ed editor, è nata nel 1974 in Sardegna. Dopo la laurea in Scienze naturali, ha conseguito un master in Scienze forensi e uno in Chimica analitica e per più di dieci anni ha lavorato come perito tecnico-scientifico forense. Per Feltrinelli ha pubblicato i romanzi gialli “Gli insospettabili” (2020), “Il testimone chiave” (2021), “La banda dei colpevoli” (2022) e “I selvatici” (2023), e nella collana “Feltrinelli Kids” “Tutto cambia!” (2021, con le illustrazioni di Kalina Muhova), il giallo “Delitto alla Tesla Academy” (2023) e l’albo “Che botta!” (2024, con le illustrazioni di Jessica Antonini).

Alle 19 – Vita con Lloyd. Il giardino del tempo con Simone Tempia

Simone Tempia presenta il suo nuovo libro “Vita con Lloyd – Il giardino del tempo” (Rizzoli ed.) in dialogo con Ilaria Nurra. Conduce Corrado Bonilauri.

A dieci anni dalla nascita della pagina “Vita con Lloyd”, seguita da una community in continua crescita, sir e Lloyd, i personaggi creati da Simone Tempia, tornano a incantarci con i loro dialoghi sul senso della vita. Un’occasione per riflettere su temi importanti come la sicurezza in sé stessi, la resilienza e la capacità di affrontare le sfide della vita con coraggio e speranza.

Simone Tempia dialoga con Ilaria Nurra, insegnante di Cavriago che ha raccontato con coraggio come ha vissuto il momento della diagnosi di un tumore al seno, trovando la forza di superare la paura anche grazie ai libri di Simone e ai suoi profondi dialoghi filosofici di sir e Lloyd. Conduce l’incontro Corrado Bonilauri, Giocolibreria Semola.

Simone Tempia (1983) ha collaborato con «Vogue», «Wired», «GQ» e Missoni. Nel 2014 ha lanciato la pagina “Vita con Lloyd”, che ha ispirato i best-seller “Vita con Lloyd”, “In viaggio con Lloyd”, “Un anno con Lloyd” e “Una nuova vita con Lloyd”. Oltre alla serie di Lloyd, Tempia ha scritto “Storie per genitori appena nati”, “Il Piero” e, insieme a Bruno Bozzetto, “Il signor Bozzetto”.

Entrambi gli eventi sono realizzati con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. In collaborazione con Giocolibreria Semola.

Sabato 22 febbraio ore 10 e ore 19

Multiplo Centro Cultura di Cavriago.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: 0522/373466 e multiplo@comune.cavriago.re.it.

Multiplo Centro Cultura, www.multiplo.comune.cavriago.re.it