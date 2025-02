Poviglio: Jazz Like Teen Spirit al Verdi con il trio PDuRN 

Prosegue la rassegna di concerti live Jazz Like Teen Spirit al Teatro Verdi di Poviglio (via Mattei, 12). Giovedì 20 febbraio (ore 21) è la volta del gruppo PDuRN, acronimo di Play Dough up Relatives’ Noses trio.

Daniele Nasi (sax), Giancarlo Patris (contrabbasso) e Margherita Parenti (batteria) hanno scelto il Teatro per lanciare il nuovo disco “Coglians”, pubblicato il 18 febbraio per nusica.org, associazione di produzioni discografiche nata nel 2011 per diffondere le nuove tendenze del jazz, incubatore prezioso per le realtà più innovative della musica contemporanea.

Il repertorio dei PDuRN nasce nel solco della tradizione jazzistica in chiave moderna per poi transitare verso la musica folk ed il jazz europeo e arrivare alla tradizione folk e popolare irlandese, norvegese e scozzese.

Le contaminazioni folk, free e rock si vanno ad intersecare con la formazione jazz e classica dei tre musicisti, dando spazio alla creazione di un’identità sonora ricca di personalità e colori variegati. Le melodie fanno da guida, lasciando spazio a improvvisazioni individuali e collettive, nella ricerca di un’unica voce dalle tante sfaccettature.

Il nuovo album che sarà presentato giovedì sera al Teatro Verdi presenta brani originali, espressione di questa straordinaria ricerca di sonorità innovative.

L’inizio del concerto è alle ore 21.

Come sempre, in attesa del jazz, il Teatro è aperto per aperitivi, spuntini e cene (dalle ore 19).

E’ consigliata la prenotazione ai numeri 370 3334015 – 0522 572000 oppure tramite social sui profili ufficiali @teatroverdipoviglio