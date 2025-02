Droga, due giovani denunciati a Bagnolo per spaccio

Si trovavano a bordo di un’autovettura, in Via Provinciale Nord, località Pieve Rossa di Bagnolo in Piano, quando i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano durante un servizio perlustrativo e di controllo del territorio, fermavano l’autovettura e procedevano al controllo. Notando sin da subito un atteggiamento sospetto da parte dei due occupanti, due giovani nordafricani di 27 e 21 anni decidevano quindi di approfondire i controlli durante i quali uno dei due occupanti tentava di occultare un fazzoletto di carta per poi lanciarlo all’amico, che lo gettava dal finestrino.

I militari raccolto da terra il fazzoletto vi trovavano all’interno 6 palline, termosaldate in cellophane, contenenti 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, due ragazzi di 21 e 27 anni residenti uno a Bibbiano ed uno a Ciano d’Enza. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto l’altro ieri sera intorno alle 21.