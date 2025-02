Derubato mentre si cambia in camerino, denunciata 42enne

Si trovava all’interno di un negozio di abbigliamento, quando, approfittando del fatto che la vittima si trovava in camerino, avrebbe asportato dalla giacca del denunciante la sua carta di credito che avrebbe poi immediatamente utilizzato per due pagamenti elettronici di 25,50 euro l’uno presso una tabaccheria di Reggio Emilia.

Da qui la denuncia della vittima, e le successive indagini dei militari della stazione di Reggio Emilia principale che, supportate dal riconoscimento fotografico fatto dalla vittima, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti della presunta ladra.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta bancomat i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, una donna di 42 anni residente a Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono all’11 gennaio scorso.