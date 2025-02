De Pascale ritira l’autonomia differenziata, soddisfazione da parte del sindaco di Modena

Dopo l’intervento nella sede dell’Assemblea Legislativa regionale con cui il presidente della Regione Michele De Pascale ha ufficializzato il ritiro della richiesta di autonomia differenziata, il sindaco Massimo Mezzetti interviene esprimendo soddisfazione:

“Bene le parole del presidente della Regione De Pascale sul ritiro della proposta dell’autonomia differenziata da parte dell’Emilia-Romagna e sulla presa d’atto che non è più quello il binario su cui far marciare un protagonismo vero delle autonomie locali. Sono sindaco di una città che sta facendo, analogamente a tante altre, i conti con la schizofrenia di un Governo centralista quando colpisce i Comuni con i tagli ma che continua a portare avanti la legge sull’autonomia differenziata in nome di un presunto federalismo. Credo invece che i Comuni abbiano bisogno di tutt’altro e per questo appoggio la proposta del Presidente di lavorare su un ripensamento del titolo quinto della Costituzione. Si sta già evidenziando che la sua esperienza di sindaco lo lega significativamente alle esigenze primarie espresse dai Comuni facendosene efficace interprete”.