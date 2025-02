Campogalliano, degustazioni e presentazioni per approfondire la conoscenza della birra artigianale

Bionda, rossa o scura: cinque serate alla scoperta della birra artigianale tra presentazioni e degustazioni. Per la prima volta l’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg organizza un percorso di degustazione, formazione e conoscenza della birra artigianale. Un’occasione da non perdere sia per appassionati che per curiosi e neofiti per saperne di più su materie prime, produzione e stili birrari.

Il corso, tenuto dalla docente Alessandra Agrestini, affronterà con un approccio tecnico/sensoriale alcuni argomenti specifici. Si parte giovedì 6 marzo con la valutazione sensoriale e la degustazione, giovedì 13 marzo focus sulle materie prime e sulla produzione in compagnia di Riccardo Grana Castagnetti, giovedì 27 marzo la prima serata sugli stili birrari e in particolare sulle birre a bassa fermentazione e spontanea, giovedì 3 aprile la seconda serata sarà dedicata alle birre ad alta fermentazione, in chiusura giovedì 10 aprile nella serata finale si parlerà del Made in Italy birrario. Gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale Edmondo Berselli di Campogalliano a partire dalle 20.30 e per ogni serata è prevista la degustazione di tre birre.

C’è tempo fino a martedì 25 febbraio per iscriversi al corso promosso dall’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg presso la biblioteca comunale Edmondo Berselli, telefonando al numero 059-526176 o inviando una mail a biblioteca@comune.campogalliano.mo.it (il corso prevede un contributo e la tessera associativa dell’Università Natalia Ginzburg).