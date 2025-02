Campogalliano: corso sull’opportunità dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione

Un corso di formazione per esplorare le opportunità dei servizi digitali proposti dalla Pubblica amministrazione. L’Unione Terre d’Argine organizza nella Sala del Consiglio del Municipio di Campogalliano “Cittadini digitali consapevoli”, un incontro gratuito e ad accesso libero, per accrescere le competenze in campo digitale della cittadinanza e incentivare l’uso dei servizi online, in un’ottica di semplificazione del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Il primo appuntamento è per giovedì 6 marzo dalle 12 alle 13.30, e gli stessi contenuti verranno riproposti mercoledì 12 marzo dalle 11.30 alle 13 e giovedì 20 marzo dalle 13 alle 14.30. Per ottenere informazioni o per prenotare è possibile telefonare al numero 338-4312304 (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13), oppure on line all’indirizzo utda.it/cittadini-digitali.

Gli incontri rientrano nel progetto Punto Digitale Facile, presente a Campogalliano presso lo sportello Facile nella sede municipale di piazza Vittorio Emanuele II 1, il lunedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 9 alle 13. Allo sportello è possibile ricevere servizi di facilitazione digitale, come la formazione e l’assistenza personalizzata individuale, per accompagnare la comunità nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati.

I Punti Digitale Facile sono gestiti in co-progettazione dall’Unione delle Terre d’Argine e da quattro Enti del Terzo Settore (ETS), individuati con un avviso pubblico: CSV Terre Estensi (ente capofila), ANS Anziani e Non Solo, Cooperativa Il Mantello e Circolo la Fontana di Fossoli.