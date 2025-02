19enne morto in incidente, il cordoglio della sindaca di San Lazzaro di Savena

E’ deceduto poche ore dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, Alberto Chersoni, il giovane 19 anni di San Lazzaro che ieri pomeriggio aveva riportato gravi ferite dopo un incidente avvenuto sulla SP31 a Castel Guelfo mentre si trovava a bordo del suo scooter.

“Voglio esprimere tutto il mio cordoglio per la morte di Alberto Chersoni, un ragazzo di soli 19 anni. La sua giovane vita spezzata è un grande dolore per tutta la comunità di San Lazzaro. In questo momento così drammatico ci vogliamo stringere alla sua famiglia e a tutte quelle persone che lo conoscevano e gli volevano bene”. È quanto dichiara Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro di Savena, riguardo alla morte del ragazzo.