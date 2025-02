Ripresi da un cittadino durante una spaccata in un esercizio commerciale a Reggio Emilia

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 febbraio operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano nei pressi di un’attività commerciale di via Martiri Cervarolo, a seguito di una segnalazione di un possibile furto in atto. Nello specifico, il residente di un’abitazione vicina aveva udito dei rumori di un vetro infrangersi notando due soggetti, che riusciva a descrivere in maniera dettagliata nonché a filmarli con il proprio telefono cellulare, fuggire a piedi a passo svelto.

Giunti sul posto, gli agenti notavano che effettivamente vi era stata una spaccata, utilizzando un tombino, nella porta d’ingresso dell’attività commerciale da cui, secondo quanto riferito poi dal titolare, erano state asportate alcune bottiglie di vino ed alcune monete presenti nel fondo cassa.

Immediate le attività di ricerche dei due soggetti che, grazie anche alle accurate descrizioni fornite dalla testimone oculare, venivano rintracciati in una via limitrofa dopo appena 10 minuti.

Si trattava di un 47enne e di un 26enne, entrambi di origine tunisina ed entrambi già noti per via di numerosi precedenti, perlopiù per reati contro il patrimonio, che venivano trovati in possesso delle bottiglie di vino e delle monetine, poc’anzi asportate dall’esercizio commerciale ove era stata effettuata la spaccata, restituite poi al legittimo proprietario.

In virtù di quanto sopra, i due soggetti sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in attività commerciale e posti immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida.