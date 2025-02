Reggio Emilia, promosso al grado di Capitano il Tenente Gloria Salvati

Il Tenente Gloria Salvati, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, è stata promossa al grado di Capitano con decreto ministeriale del Ministro della Difesa. La notifica del provvedimento è avvenuta oggi, durante una breve cerimonia presso la Caserma di Corso Cairoli, alla presenza degli ufficiali della sede. A consegnarle il decreto è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci.

Ventinovenne, il Tenente Gloria Salvati, da oggi Capitano, nonostante la giovane età vanta comunque una pluriennale esperienza militare che parte dalla Scuola Militare Teuliè di Milano. Era il 2011, infatti, quando la giovane studentessa di Azzano Decimo, appena 16enne, ha affrontato il concorso di ammissione alla Scuola militare Teuliè di Milano, raggiungendo brillanti risultati in fase concorsuale tanto da ottenere il 1° posto nella graduatoria di merito per il liceo classico. Nei tre lunghi ed intensi anni trascorsi alla Scuola militare – Istituto in cui, oltre all’impegno scolastico e all’esame di maturità del 5° anno, si è sommata anche la vita e l’inquadramento militare – il Capitano Salvati è riuscita a tenere sempre vivo il suo sogno di entrare nell’Arma, riuscendovi nel 2015 dopo aver vinto, classificandosi 3° su 315 vincitori (a fronte di 20.000 partecipanti) il concorso per Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Nel settembre del 2016 vincitrice del concorso quale ufficiale dell’Arma dei carabinieri, accede all’Accademia Militare di Modena che frequenta sino 2018 per poi accedere alla Scuola di applicazione dell’Arma dei carabinieri dove consegue nell’anno 2021 il grado di Tenente dell’Arma dei Carabinieri.

Durante il periodo di formazione ha maturato esperienza professionale nell’organizzazione mobile dell’Arma dei Carabinieri nonché in Piemonte presso la Compagnia di Torino San Carlo. Dopo il periodo di formazione nel settembre del 2021 è stata assegnata alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino occupandosi della formazione tecnica professionale dei futuri giovani Carabinieri. Ad Agosto 2023 è giunta a Reggio Emilia dove ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia con alle dirette dipendenze la sezione radiomobile, cosiddetto pronto intervento, la Centrale Operativa, ovvero il 112, nonché la sezione operativa costituita da personale con compiti prettamente investigativi. In questo incarico la meritata promozione al grado di Capitano.