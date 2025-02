Prende il via il 21 febbraio al Tecnopolo di Modena la sesta edizione del progetto TACC

Al via la sesta edizione del progetto TACC – Training for Automotive Companies Creation di Unimore, progetto interdisciplinare che forma gli studenti e le studentesse all’imprenditorialità, in particolare nell’ambito della mobilità sostenibile, il cui evento inaugurale si terrà venerdì 21 febbraio 2025 al Tecnopolo di Modena, presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.

L’approccio multidisciplinare di TACC, programma formativo unico nel panorama accademico italiano, spazia dall’ingegneria alla comunicazione, dall’economia alle scienze sociali, dal design all’organizzazione aziendale, alla chimica, dall’informatica alle scienze della vita, dalla psicologia al marketing. Un approccio cruciale per dotare le future aziende delle competenze necessarie per affrontare le sfide complesse del settore.

Il progetto, i cui responsabili scientifici sono il prof. Luigi Rovati (Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”) e il prof. Bernardo Balboni (Dipartimento di Economia “Marco Biagi”), vede team di studenti e studentesse impegnati in un percorso di sviluppo della propria idea di business, affiancati da docenti, esperti e professionisti per rispondere alle esigenze del mercato con un proprio progetto di start-up.

Il progetto si articola in due fasi: nella prima fase (febbraio – giugno), gli studenti apprenderanno competenze trasversali, allo sviluppo dell’attitudine imprenditoriale e delle soft-skill indispensabili per chi voglia avviare un’impresa. Nel contempo, si richiede agli studenti di individuare delle problematiche attuali o emergenti nello scenario della mobilità sostenibile e relativi servizi, da cui far scaturire idee imprenditoriali finalizzate alla soluzione delle problematiche stesse.

Le idee proposte vengono valutate dagli stessi studenti, con l’aiuto di un team di mentori, vengono selezionate le 8-10 idee di maggior interesse, intorno alle quali si riuniranno i gruppi di lavoro che andranno a svilupparle.

Al termine della prima fase, i team di studenti, esporranno alla Commissione – composta da docenti, manager, rappresentanti delle imprese, partner, imprenditori e esperti del settore, le proprie idee d’impresa, in una vera e propria pitch session. Le idee imprenditoriali migliori, a giudizio della Commissione, accedono alla seconda fase.

La seconda fase (settembre – dicembre), è finalizzata allo sviluppo, prototipazione e validazione delle idee imprenditoriali, in un percorso dal forte carattere pratico-applicativo. Al termine della seconda fase i partecipanti discuteranno con la Commissione il Project Work e Business Case d’Impresa, presentando il proprio progetto d’impresa in una cerimonia conclusiva del percorso.

Ogni fase del progetto ha una durata 120 ore. Oltre alle attività di lezione frontale e sviluppo dell’idea imprenditoriale, sono previste attività opzionali, da realizzarsi sia in ambito nazionale che internazionale, quali workshop, visite aziendali, lavori di gruppo, per arricchire le competenze dello studente e supportarlo nella sua preparazione.

Al termine del progetto i partner e promotori dell’iniziativa potranno decidere se investire sui progetti di creazione d’impresa elaborati dagli studenti. Nelle precedenti edizioni, il progetto ha contribuito all’avvio di diverse iniziative imprenditoriali di successo e ha supportato studenti e giovani professionisti nel percorso verso la creazione delle proprie imprese, come: Novac, Galvani Power, Refuel Solutions, WeCare e WheelHub Connect.

TACC si colloca all’interno dell’International Academy for Advanced Technologies in High-Performance Vehicles and Engines di Unimore ed è parte integrante dell’Automotive Innovation Hub, il polo nato nel 2017 a Modena per sperimentare i trend che guidano la trasformazione del mondo dell’auto: auto elettrica, connettività, guida autonoma e nuove forme di mobilità. Inoltre TACC fa parte dei programmi d’incubazione di Trasferimento Tecnologico e Innovazione di EcosistER, finanziato dal PNRR.

I principali partner del progetto sono: AVL, la più grande società mondiale privata per ricerca e sviluppo di sistemi di propulsione, Fondazione di Modena, Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Centro, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, Laboratorio Aperto Modena.

Per maggiori informazioni, visitate il sito: tacc.unimore.it/ o contattare gli organizzatori tramite email: info.tacc@unimore.it