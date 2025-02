Polo Ovest e Rehlko insieme a sostegno delle famiglie fragili della scuola Kennedy di Reggio Emilia

Dalla virtuosa collaborazione tra pubblico e privato nascono nuove forme di sostegno al territorio e alla famiglie colpite da fragilità socio economica. I servizi sociali del Polo ovest hanno di recente avviato il progetto “Motori di comunità”, sviluppato in partnership con il Senior Club dell’azienda Rehlko per dare vita a iniziative di aiuto a persone o nuclei familiari della zona ovest della città, individuate dagli stessi servizi sociali.

È nata così un’azione di solidarietà destinata a tre famiglie con studenti residenti nel territorio limitrofo all’azienda e iscritti presso l’Istituto comprensivo Kennedy. I soci Rehlko hanno donato 1500 euro come un contributo economico per l’acquisto di strumentazione scolastica digitale e altro materiale scolastico. I beneficiari sono tre famiglie che si trovano in una situazione di importante difficoltà economica.

Il nome del progetto – “Motori di comunità” – evoca la vocazione produttiva dell’azienda, ex Lombardini, storica produttrice di motori, declinandola in chiave di servizio per la comunità, attraverso la “messa in moto” di nuove energie di solidarietà. Un esempio di progetto dove Comune e impresa lavorano insieme per il benessere della comunità.