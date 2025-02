Nuovi servizi al Parco della Reggia di Rivalta e al Parco delle Caprette: pubblicati i bandi di concessione per caffetteria e ristoro

Il Progetto Ducato Estense si arricchisce di nuove opportunità al Parco della Reggia di Rivalta e al Parco delle Caprette. Il Comune di Reggio Emilia ha infatti pubblicato due bandi per l’assegnazione di servizi di ristoro/caffetteria da attivare in due distinti manufatti di nuova realizzazione, che contribuiranno a valorizzare e ad incrementare la funzionalità dei Parchi e dei beni Estensi, oggetto delle recenti azioni di riqualificazione e valorizzazione.

Al Parco della Reggia di Rivalta, si concluderanno infatti entro la primavera i lavori di realizzazione di un Padiglione da adibire a servizio di Caffetteria e Bistrot. La struttura si estenderà su 120 metri quadrati coperti, a cui si aggiungono circa mille metri quadrati en plein air, collocati nella zona centrale della vasta area verde.

Il Parco delle Caprette è già dotato di un manufatto formato da una parte chiusa di circa 50 metri quadrati, dotata di bagno accessibile a persone con disabilità e una zona deposito. L’area verde su cui sorge, limitrofa al torrente Crostolo, si innesta infatti alla Passeggiata Settecentesca in un punto adiacente al ponte di San Pellegrino e, in direzione di Rivalta, di fatto corre parallela all’impianto viario storico, offrendo un percorso naturalistico e paesaggistico, pedonale e ciclabile, che si inoltra nel ‘sistema’ delle antiche Delizie ducali di campagna.

Il Comune ha pubblicato in proposito due distinte procedure di Manifestazione di interesse per l’affidamento di concessioni di servizi di ristoro/caffetteria.

Raccolte le manifestazioni di interesse, corredate da proposte progettuali, il Comune valuterà attraverso una commissione tecnica e affiderà il servizio, procedendo solo in caso di necessità ad avviare una procedura negoziata (ex art. 187 D.Lgs. 36/2023).

Le proposte progettuali si sostanziano, in questa prima fase, di una breve relazione tecnico-illustrativa di approfondimento delle seguenti tematiche e requisiti:

es perienza professionale maturata in precedenti esperienze ritenute affini, relativa alla gestione di caffetterie o nell’ambito della ristorazione (bistrot, ristoranti, pizzerie, altro);

in precedenti esperienze ritenute affini, relativa alla gestione di caffetterie o nell’ambito della ristorazione (bistrot, ristoranti, pizzerie, altro); proposta di allestimento degli spazi in concessione relativa in particolare all’allestimento interno ed esterno della distesa e di tutte le attrezzature utili al corretto funzionamento dell’attività di somministrazione;

relativa in particolare all’allestimento interno ed esterno della distesa e di tutte le attrezzature utili al corretto funzionamento dell’attività di somministrazione; p roposta di gestione delle attività relativa alla composizione dello staff impiegato, al servizio offerto ai clienti, agli orari di apertura del locale, ecc;

relativa alla composizione dello staff impiegato, al servizio offerto ai clienti, agli orari di apertura del locale, ecc; proposta dell’offerta gastronomica (drink and food);

(drink and food); proposta di eventi e manifestazioni di natura ricettiva, ricreativa e socio-culturale;

di natura ricettiva, ricreativa e socio-culturale; proposta di attività e servizi complementari di natura ricettiva, ricreativa e socio-culturale.

La durata della concessione è prevista in nove anni, dalla data di assegnazione del servizio. Il prezzo del canone annuo di concessione a base d’asta è fissato in 4.800 euro, oltre imposte. Relativamente al canone annuo di concessione sono ammesse soltanto offerte in aumento .

I bandi resteranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia, con termine della presentazione delle Manifestazioni di interesse alle ore 12 del 17 marzo 2025.

E’ previsto il sopralluogo facoltativo, previa richiesta degli Operatori economici interessati, da inviare a garesenzacarta@comune.re.it

Per informazioni e chiarimenti: https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente

SERVIZI RICHIESTI PER IL PADIGLIONE DI RIVALTA – Il concessionario sarà tenuto a svolgere i seguenti servizi: caffetteria-bistrot ovvero esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico.

Dovrà garantire inoltre l’apertura, la pulizia e la funzionalità di tre servizi igienici pubblici destinati sia all’utenza della caffetteria-bistrot, sia all’utenza del Parco.

Il Concessionario potrà inoltre contribuire alla valorizzazione del sistema Ducato Estense e in particolare del complesso monumentale della Reggia di Rivalta, proponendo ulteriori attività e servizi di natura ricettiva, ricreativa e culturale.

SERVIZI RICHIESTI PER IL PARCO DELLE CAPRETTE – Il Soggetto gestore dovrà svolgere, all’interno della struttura i servizi di ristoro, ovvero esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico.

La struttura è attrezzata con un totem informativo multimediale 43’’ navigabile, messo a disposizione dal Comune, tramite il quale sarà possibile reperire informazioni relative agli interventi afferenti il Progetto Ducato Estense e promuovere le eccellenze del territorio in un’ottica di promozione turistica dello stesso.

Il Comune metterà inoltre a disposizione un “kit a colonnina” per la manutenzione delle biciclette.

L’ affidatario del servizio, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre: