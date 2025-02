Il Sindaco di Medicina incontra la Dott.ssa Agostina Aimola, nuova Direttrice Generale dell’AUSL Imola

Ieri, lunedì 17 febbraio il Sindaco Matteo Montanari ha avuto il piacere d’incontrare presso la Casa della Comunità di Medicina la Dott.ssa Agostina Aimola, recentemente nominata Direttrice Generale dell’Azienda USL di Imola, insieme alla Direttrice Assistenziale Sabrina Gabrielli, al Coordinatore locale dei Medici di Medicina Generale Stefano Cassarani e alla Vicesindaca Dilva Fava.

L’incontro è stato un’opportunità per presentare alla Dott.ssa Aimola i medici e gli operatori della struttura, per descrivere i servizi attivi dedicati ai cittadini, visionare insieme i lavori in corso e condividere i progetti futuri per la nostra sanità pubblica territoriale.

Durante la visita è stato illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della Casa della Comunità, avviati a luglio 2024. L’intervento è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un ammontare di 800 mila euro. I lavori comprendono la riqualificazione architettonica e impiantistica, oltre all’adeguamento antincendio, con interventi mirati nel piano terra nell’area degli ambulatori specialistici, della portineria e delle palestre destinate alla riabilitazione.

Il progetto di riqualificazione si inserisce nell’ambito di un piano più ampio di riorganizzazione degli spazi e dei servizi, volto a garantire una sanità più efficiente e accessibile per la comunità di Medicina.

«L’Amministrazione comunale di Medicina augura buon lavoro alla dottoressa Aimola. Ci sono tante sfide da affrontare assieme per migliorare la sanità a servizio dei nostri cittadini. Ribadiamo la centralità della nostra Casa della Comunità e dei servizi domiciliari. Così come riteniamo necessario garantire la presenza dei medici di famiglia su un territorio così vasto come Medicina» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.