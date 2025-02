Il CONI Emilia Romagna presente a Liberamente 2025: 8000 metri ai padiglioni 28 e 29 con 22 federazioni

Per il quarto anno consecutivo anche il CONI dell’Emilia Romagna, insieme alle proprie federazioni sportive, sarà presente dal 21 al 23 febbraio a Liberamente, il Salone del tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita all’aria aperta.

Ben 22 le federazioni sportive, discipline associate ed enti di promozione presenti, negli 8000 metri quadri dei padiglioni 28 e 29 per soddisfare la massiccia presenza di pubblico e la promozione dello sport, dai più piccoli ai più grandi.

SCUOLE:

Tra venerdì 21 e sabato 22 mattina saranno oltre 1000 le presenze degli studenti in rappresentanza di 17 istituti scolastici, che arriveranno alla Fiera di Bologna da tutta la regione. Se la maggior parte delle scuole giungeranno dal comune di Bologna, non mancano quelle della collina, come Castello di Serravalle o dalla montagna come Monzuno. Ma le prenotazioni sono giunte pure da Ferrara, Reggio Emilia, San Cesario sul Panaro o Santa Maria di Codifiume.

INAUGURAZIONE:

Il primo momento ufficiale sarà venerdì 21 febbraio alle 11 quando il Villaggio dello Sport sarà inaugurato, alla presenza delle mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dal presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi, Luciano Rizzi per Bologna Fiere e Giuseppe Tanesini, Project manager eventi di Multimedia Tre, l’assessora allo sport della regione Roberta Frisoni, quella del comune di Bologna Roberta Li Calzi e don Massimo Vacchetti, responsabile della pastorale per lo sport per la chiesa di Bologna, oltre ai testimonial Martina Santandrea bronzo olimpico con le farfalle a Tokyo, la campionessa del mondo di pattinaggio Rebecca Tarlazzi, il campione mondiale di immersione Umberto Pelizzari e la mezzofondista Francesca Bertone.

FEDERAZIONI PRESENTI:

Le federazioni che hanno scelto di unirsi al CONI per presentarsi al grande pubblico sono la vela, le bocce con la petanque, la federciclismo con ciclismo, bike polo e pump track, quindi l’atletica leggera, la fijlkam con le sue specialità, lotta, judo, karate e tutte le arti marziali, la Fipe con la pesistica, il pentathlon moderno con la scherma e il laser run, quindi la pesca, la federazione sport equestri con i simulatori, ma pure i pony in una location esterna ai padiglioni. Per gli sport rotellistici sarà presente uno skate park, quindi il simulatore di tiro a volo. Un ampio spazio sarà dedicato alla federtennis, l’ACSI proporrà ancora il pickleball. Ci sarà poi il simulatore per il volo libero dell’aeroclub, il bushcraft survival proposto da Cimone outdoor e i go kart gestiti dall’ACI Bologna. Ancora modo di divertirsi con la pallamano, il parkour per la ginnastica, la pista portatile di bowling, tavoli da biliardo e il tunnel del baseball.

Presso lo stand del CONI sarà presente un’ampia vetrina allestita dalla biblioteca regionale dello sport che ricorderà il lavoro svolto dalla sua fondatrice, recentemente scomparsa, Olga Cicognani.

APPUNTAMENTI:

Tra gli appuntamenti da segnalare, sabato mattina alle 12 è previsto il consiglio del CONI regionale mentre al termine, dalle 14, la scuola regionale dello sport presenterà il convegno “21 tappe per l’equità di genere nello sport italiano” con i saluti del presidente Andrea Dondi e di Andrea Vaccaro, vice presidente vicario e direttore scientifico della scuola. Seguiranno gli interventi di Carlotta Toschi (Tutela e benessere dei minori: responsabilità e buone pratiche nel safeguarding), Andrea Vaccaro (Impatto sociale dello sport e degli esport), Cosimo Palazzo (Linee guida del Cio sulla rappresentazione nello sport e training program), Claudia Giordani (oltre gli stereotipi: il ruolo della comunicazione nello sport di genere), infine Giovanni Tieghi e Fabio Bovo parleranno di Multisport e parità di genere: inclusione, opportunità e crescita attraverso i progetti Centri Coni ed Educamp.