Gruppo Montenegro a sostegno del progetto “Un piatto per tutti” del Fondo di comunità metropolitano

Gruppo Montenegro – con i suoi brand Food Bonomelli, Cannamela, Cuore, Polenta Valsugana, Thè Infrè e Cannamela – sostiene il progetto “Un piatto per tutti” del Fondo di comunità metropolitano: le 4 donazioni, iniziate a giugno 2024 fino ad aprile 2025 sono destinate ai 76 punti di ridistribuzione del progetto, gestiti dalle reti composte da enti del Terzo settore e dalle Caritas che agiscono a contrasto della povertà alimentare nei sette distretti della Città metropolitana di Bologna.

La seconda e la terza donazione avvenute rispettivamente a settembre 2024 e a gennaio 2025, sono state destinate ai distretti di Bologna, Appennino Bolognese e Reno Lavino Samoggia. La donazione comprende complessivamente 2.060 litri di Olio Cuore, 16.144 tra thè, tisane e camomille Bonomelli, 732 confezioni di Sfoglie Cuore, 4.992 confezioni di Polenta Valsugana e 3.688 confezioni di Spezie Cannamela, per un totale di 27.616 confezioni di beni alimentari, destinate ai soggetti che compongono le reti territoriali di contrasto alla povertà attive nel territorio metropolitano.

“Un piatto per tutti” è un progetto finalizzato a rafforzare la capacità di risposta della rete dei soggetti che si occupano di contrasto alla povertà e distribuzione di beni di prima necessità. È, inoltre, la linea di intervento del Fondo di comunità metropolitano che in questi anni ha avuto la maggiore implementazione, avendo tra i suoi obiettivi primari la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità attraverso un sistema il più possibile efficiente, equo, sostenibile; azioni che partono dall’analisi dei bisogni espressi nel territorio metropolitano, in stretto raccordo con i soggetti donatori e i soggetti che si occupano di distribuzione di beni.

Il coordinamento logistico è in capo a VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato che ha un ruolo fondamentale di coordinamento dei ritiri e che, insieme a Città metropolitana di Bologna, Comuni e Unioni dell’area metropolitana, ha contribuito al rafforzamento e alla costruzione di queste reti territoriali che si occupano della distribuzione di beni di prima necessità.