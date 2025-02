Camminata notturna degli Amici del Cea per “M’illumino di meno”

Giovedì 20 febbraio gli Amici del Cea di Albinea organizzano una camminata notturna von ritrovo alle ore 20.30 alla sede del Ceas di Borzano (via Chierici 2). Per partecipare serviranno scarpe adeguate e una torcia. Per informazioni contattare Giorgio al 342.0564688.

L’iniziativa è stata programmata per partecipare alla 21esima edizione di “M’illumino di meno” che durerà una settimana, dal 16 al 21 febbraio. Il tema del 2025 è la moda e l’impatto ambientale del fast fashion: iperproduzione di capi di abbigliamento a basso costo che finiscono, dopo breve vita, nelle discariche a cielo aperto in mezzo mondo.

Anche gli Amici del Cea voglio dare un segnale simbolico in cammino indossando un capo di abbigliamento con una storia familiare da cui non si riesce a separarsi. L’esempio è un foulard, una sciarpa, un cappellino o una maglia in modo da poter raccontare il vissuto di quel capo lungo la strada.