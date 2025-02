Aggressione al parco di Correggio, commento del Sindaco Testi

“Siamo lieti di leggere sulla stampa locale che le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili dell’aggressione dello scorso ottobre al parco ‘Diritto alla pace’ e seguiremo con grande attenzione l’evolversi della situazione”. Così Fabio Testi, sindaco di Correggio.

“Come già detto alle famiglie delle vittime, che abbiamo incontrato nei mesi scorsi, mettiamo sempre in campo ogni misura per contrastare questi gravi episodi, partendo da iniziative di diffusione e condivisione di valori positivi quali la democrazia, il rispetto degli altri e delle regole, per creare una comunità con un senso di appartenenza condiviso.

Correggio è e deve continuare ad essere un posto sicuro dove si condividono i valori sociali che da sempre caratterizzano chi ci vive, qualsiasi sia la loro provenienza, credo politico o religioso.

Correggio è e deve continuare ad essere una comunità fondata sul rispetto di valori democratici e delle regole della civile convivenza.

Questo – conclude il Sindaco Testi – l’obiettivo principale del nostro lavoro quotidiano”.