660mila euro sulla manutenzione stradale nel comune di Castelfranco Emilia

Priorità: intervenire puntualmente per ridurre le criticità sulle rete viaria del territorio. Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto una gara d’appalto per la manutenzione del patrimonio stradale comunale; l’intervento, che interesserà l’intera rete stradale comunale e le infrastrutture disponibili sul territorio, mira a garantire il mantenimento e il miglioramento delle condizioni strutturali e viabilistiche, oltre all’eliminazione di potenziali situazioni di pericolo.

I lavori prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione del contratto, con l’obiettivo di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture comunali. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 660mila euro, Iva esclusa, e si aggiunge agli interventi gestiti da altri enti – Hera, Enel e Open Fiber – che coinvolgono circa 50 chilometri di manto stradale soggetto a interventi per migliorare la rete elettrica del territorio, ampliare le zone raggiunte dalla fibra ottica e rinforzare gli impianti fognari, del gas e dell’acqua.

Il sindaco Giovanni Gargano sottolinea l’importanza di questo nuovo: «Non si tratta solamente di un mero intervento tecnico, ma rappresenta una chiara dimostrazione del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini, investendo in sicurezza, efficienza e decoro urbano. Le nostre strade e infrastrutture rappresentano la spina dorsale del territorio, e ogni intervento che le riguarda ha un impatto diretto sulla vita quotidiana della comunità. Siamo consapevoli delle esigenze e delle criticità che interessano la rete stradale, e proprio per questo abbiamo scelto un modello di gestione flessibile ed efficace, in grado di garantire risposte rapide anche in situazioni di emergenza. Ma – ricorda Gargano – è bene tenere a mente che abbiamo quasi 300 chilometri di strade: un numero molto alto che se lasciati soli, come Comune, facciamo fatica a coprire».

Inoltre, chiosa Gargano, «abbiamo strutturato il bando di gara e le relative condizioni in modo da privilegiare la qualità degli interventi. In un contesto economico complesso come quello attuale, vogliamo mandare un messaggio chiaro: lo sviluppo del territorio e la tutela della sicurezza stradale non sono sacrificabili. Interverremo per priorità, e non appena il bilancio lo consentirà, stanzieremo ulteriori risorse».