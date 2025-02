Letture, giochi, laboratori e l’attesissima sfilata dei carri: tutto pronto a San Lazzaro di Savena per il Carnevale 2025. Tornano gli appuntamenti dedicati a una delle feste più amate dai più piccoli che avranno come evento principale la sfilata dei carri prevista per sabato 22 febbraio alle ore 15. Grandi e piccini si ritroveranno in via San Lazzaro per partecipare alla sfilata lungo il circuito cittadino che attraverserà via Modena, via Jussi, per poi concludersi in via Repubblica. La sfilata dei carri sarà accompagnata dalla Banda musicale di San Lazzaro.

E per chi non avesse ancora scelto quale costume indossare, anche quest’anno torna l’iniziativa della Mediateca che in un’ottica etica ed ecosostenibile offre la possibilità di prendere in prestito un costume di carnevale. A partire dal 10 febbraio gli abiti puliti potranno essere ritirati gratuitamente (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19) e poi restituiti lavati e puliti entro il 31 marzo.

Gli appuntamenti del Carnevale però non finiscono qui: in Mediateca dal 17 febbraio in calendario un ricco programma con letture per i più piccoli, giochi e laboratori (tutti i dettagli su https://mediateca.comune.sanlazzaro.bo.it/novita/carnevale) mentre sabato 22 febbraio dalle 8 alle 17 presso il molo urbano del Parco 2 Agosto andrà in scena un’edizione speciale de “I Sabati Creativi”, la mostra mercato di opere realizzate da artisti artigiani.