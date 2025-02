Il sindaco di Finale Emilia incontra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa

Nei giorni scorsi, il sindaco di Finale Emilia ha iniziato una serie di incontri, che proseguirà nelle prossime settimane, con le organizzazioni che presidiano il polo sicurezza comunale: Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana.

“Nell’incontro con i nostri vigili del fuoco – ha detto il sindaco Claudio Poletti – ho assicurato il massimo supporto dell’amministrazione comunale. Anche dal punto di vista economico, integrando i fondi regionali destinati all’acquisto di attrezzature. In particolare gli operatori della caserma di Finale Emilia si doteranno di un’apparecchiatura che, in caso di incidenti stradali, consentirà di liberare le persone che purtroppo restano incastrate tra le lamiere dei veicoli. Il costo è di 14.000 euro, coperti per 9.000 dalla Regione Emilia-Romagna e per 5.000 dal Comune di Finale Emilia”.

Giovedì 20 febbraio sarà la sede del Gruppo Volontari di Protezione Civile, presso il polo sicurezza di via per Modena, ad ospitare l’incontro con il sindaco, mentre è già fissato ai primi di marzo l’appuntamento con il Comitato locale della Croce Rossa Italiana.

“Registreremo le loro esigenze e aspettative – conclude il sindaco Poletti – sia rispetto all’operatività sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali, offrendo la nostra massima collaborazione nel cercare di riuscire a soddisfarle”.