Campogalliano, divertimento e solidarietà a “La Montagnola” con la compagnia teatrale “La Quérza ed Ganazé”

Risate per beneficenza alla sala La Montagnola. Venerdì 21 febbraio la compagnia teatrale “La Quérza ed Ganazé” porterà in scena la commedia dialettale “Don Giovanni… per sèimper! (al sciupa femni)”, tratto dal testo “Don Giovanni e l’hotel della speranza” di Chiara Tambani e Pasquale Calvino, con riduzione e libero adattamento in dialetto modenese a cura di Renato Galliani.

Dialoghi vivaci e situazioni comiche si alterneranno in questa spassosa rappresentazione, che oltre a far divertire, avrà anche un risvolto solidale. Il ricavato della vendita dei biglietti è destinato a due progetti di comunità: la “Palestra della Memoria” presso il centro sociale La Quercia e “Ris_pet – Casa rifugio per animali” di Panzano.

Lo spettacolo è promosso dall’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg, in collaborazione con la biblioteca Edmondo Berselli di Campogalliano. L’ingresso è a offerta libera, le porte della sala comunale La Montagnola apriranno alle 20, l’inizio dello spettacolo è fissato per le 21.