Auto contro camion ad Anzola dell’Emilia: grave un anziano

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 14:00 sulla via Emilia ad Anzola. L’anziano conducente di una utilitaria, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro un camion. Dopo l’impatto con il mezzo pesante, l’auto ha finito la sua corsa contro un altro veicolo. L’anziano, 79 anni, è stato trasportato al Maggiore di Bologna in gravi condizioni, mentre l’altro automobilista, 54 anni, ha riportato ferite di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra dal distaccamento di Zola Predosa e una dal distaccamento di Bazzano; due ambulanze e l’elisoccorso, oltre alla Polizia locale Valsamoggia. La strada è stata chiusa con inevitabili disagi alla circolazione.