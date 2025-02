Scialpinista pistoiese soccorsa ieri pomeriggio sul Cimoncino

Un gruppo di scialpinisti stava scendendo dalla parete est del Cimoncino, quando una ragazza di 30 anni residente a Pistoia ha perso il controllo degli sci ed è caduta.

É successo ieri pomeriggio, sabato 15 febbraio verso le 15, quando il gruppetto di sciatori era ancora in quota. La ragazza ha riportato un dolorosissimo trauma ad una gamba che non le ha più consentito di proseguire e per questo é stato chiesto aiuto al 112.

E’ stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone che ha inviato la squadra di Fanano e l’elicottero 118 di Pavullo con una bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. La donna è stata raggiunta in pochi minuti dal mezzo aereo che ha sbarcato il personale medico e tecnico con il verricello. Dopo una valutazione da parte del medico anestesista, alla pistoiese è stata somministrata l’analgesia per calmare il forte dolore. Immobilizzata sulla barella è stata recuperata con il verricello e trasportata, in codice di media gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna.