Pd Sassuolo: Il recente episodio di violenza è caso isolato

In merito al recente episodio di violenza avvenuto a Sassuolo, il Partito Democratico esprime profonda solidarietà alla vittima, augurandole una pronta guarigione, e confidando che l’aggressore venga presto assicurato alla giustizia. Condanniamo fermamente l’accaduto, ma riteniamo essenziale sottolineare che si tratta di un caso isolato, che non rappresenta la quotidianità della nostra comunità.

Negli ultimi mesi, l’Amministrazione comunale di centro-sinistra ha adottato diverse misure per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Tra queste, lo scorso 4 novembre è stato avviato un corso di formazione per Assistenti Civici, figure che affiancheranno la Polizia Locale nel controllo del territorio. Inoltre, nei prossimi giorni entrerà in funzione un nuovo presidio della polizia municipale nel centro cittadino. Questi interventi dimostrano un impegno concreto per rendere Sassuolo una città sempre più sicura e attenta alle esigenze dei cittadini.

Tuttavia, alcune forze politiche di destra stanno cercando di strumentalizzare questo episodio per diffondere un’immagine distorta della nostra città, alimentando paure infondate. La Lega cittadina dipinge Sassuolo come un luogo insicuro, ironizzando persino sull’operato delle forze dell’ordine. Riteniamo inaccettabile che un tema così serio venga ridotto a mero pretesto per attacchi politici confusi e privi di fondamento, proprio mentre l’Amministrazione sta lavorando con responsabilità al potenziamento della sicurezza.

Le parole del Sindaco sono state chiare: garantire la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta dell’Amministrazione. Se volessimo alimentare le polemiche, basterebbe ricordare i numerosi episodi di violenza, anche giovanile, che hanno caratterizzato Sassuolo negli anni in cui la città era governata dal centro-destra. Tuttavia, lasciamo la facile ironia e le strumentalizzazioni ad altri: il nostro obiettivo resta quello di costruire una Sassuolo più sicura, accogliente e unita.