Stare bene a scuola: voci e sguardi che generano futuro

Scuola e benessere: come possiamo aiutare i nostri ragazzi a vivere la scuola come esperienza positiva, e non frustrante o generatrice di ansie? Come migliorare il dialogo con il mondo dell’adolescenza? Come costruire relazioni positive, in classe, tra insegnanti e studenti?

Queste saranno le domande guida del seminario che si terrà sabato 22 febbraio, a partire dalle 8.30, al Crogiolo Marazzi, organizzato dall’Unione dei Comuni dei Distretto Ceramico. Con un parterre di relatori di alto livello e grande esperienza: sanno presenti Enrico Galiano, docente di scuola media, scrittore di successo e molto seguito sui social, dove condivide le sue esperienze di insegnante; la storica Vanessa Roghi, che traccerà un breve profilo dell’evoluzione della scuola italiana; Veronica Velasco, docente alla Bicocca di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; Silvia Vecchini, scrittrice, che parlerà dell’ascolto dell’adolescenza nel contesto della classe.

Sarà un momento di riflessione e condivisione di esperienze per le scuole e le agenzie educative del nostro distretto; ma anche per famiglie, associazioni, pedagogisti, centri educativi, società sportive, parrocchie…. Non possiamo continuare a pensare che l’emergenza educativa sia un destino senza soluzioni: la comunità deve interrogarsi, sperimentare nuove modalità di ascolto e pensare a nuove soluzioni per riuscire a parlare a generazioni che stanno evolvendo così in fretta. Le nostre scuole sono l’ambito privilegiato di intervento, ma intorno alla scuola c’è una comunità, che deve sentirsi coinvolta e responsabilizzata