Il Sassuolo di Grosso è pronto per il Brescia, le parole dell’allenatore

Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi nella consueta conferenza stampa di vigilia ha risposto ad alcune domande dei giornalisti relative alla sfida di oggi (sabato 15 febbraio) contro il Brescia del collega Maran ecco le parole dell’allenatore neroverde:

«L’allenatore è di tutto rispetto, la sua carriera parla per lui, nella squadra ci sono dei ragazzi che hanno disputato anche tanti campionati di vertice. Sarà una partita di Serie B, ricca di insidie, complicata. Ci sarà bisogno di una grande prestazione, individuale e collettiva, sia da parte di chi inizia, sia da parte di chi entra a gara in corso».

Relativamente alla formazione e alla possibilità di vedere in campo i nuovi arrivi:

«Non ho ancora deciso chi giocherà, ma tutti i ragazzi hanno la possibilità di partecipare alla partita, e la cosa importante è che tutti si sentano di avere la possibilità di farlo. Ovvio che siamo in un numero superiore, quindi qualcuno non lo farà, ma io so quanto tutti siano importanti».

Sul ritorno di Filippo Romagna poi:

«Filippo c’è e siamo contentissimi di averlo, ha grandi qualità. Per questa gara non avremo ancora Skjellerup, Mazzitelli e Thorstvedt, gli altri sono presenti e pronti per poter affrontare una gara bella, difficile e importante».

A chi gli ha chiesto del calendario che prevede presto determinanti scontri diretti il mister ha risposto:

«Conti non ne abbiamo mai fatti e non inizieremo a farli ora. L’unica cosa da calcolare è che la partita che ci aspetta sarà difficilissima, contro un avversario che ha qualità e proverà a metterci in difficoltà. Noi dovremo resistere, per poi tirare fuori le nostre qualità e cercare di ottenere il massimo».