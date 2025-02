Sicurezza urbana, al Malaguzzi un confronto tra città per vincere insieme le sfide urbane contemporanee

Il tema della sicurezza urbana sarà al centro della giornata di confronto organizzata mercoledì 19 febbraio dalle 9.45 al Centro internazionale Malaguzzi dal Comune di Reggio in collaborazione con il Fisu – Forum italiano per la sicurezza urbana.

Il convegno intitolato “La sicurezza urbana e le sfide sulle ‘città invisibili”, proporrà una riflessione sulle città e gli spazi pubblici ponendo attenzione al tema della sicurezza urbana, in un’ottica integrata, partecipata e legata a una progettualità complessiva della città. Porrà interrogativi come: chi sono oggi gli attori decisivi nel ripensare le città e i suoi bisogni in termini di attenzione e di cura? La sicurezza riesce a essere non solo un baluardo, ma un obiettivo di ricucitura, coesione sociale, ripensamento dei luoghi e degli attori sociali in chiave post-moderna?

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate oggi sempre più a confrontarsi su temi caldi come conflittualità sociale, esistenza di spazi diversamente abitati (centri storici, periferie, stazioni), e a intervenire in modo integrato nella gestione dei fenomeni, con una visione a lungo termine. In questo senso, il convegno vuole essere occasione di confronto tra le esperienze di diversi territori, grazie alla testimonianza di sindaci e amministratori, per ragionare di sicurezza, pianificazione e progettazione urbana.

L’incontro sarà aperto dal sindaco di Reggio Marco Massari e dal prefetto Maria Rita Cocciufa, insieme ad Alessandra Camporota, vicepresidente Fisu e assessora alla Sicurezza urbana integrata del Comune di Modena. Alessandro Balducci, professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano, già fondatore di Urban@it, Centro nazionale di studi per le Politiche urbane, terrà una lectio magistralis sulle città e sul riconoscimento del senso complessivo delle trasformazioni per governare il cambiamento, sviluppato nel suo saggio “La città invisibile. Quello che non vediamo sta cambiando le metropoli”.

A seguire, interverranno Gian Guido Nobili, coordinatore nazionale del Forum italiano per la sicurezza urbana e dirigente dell’Area politiche per la Sicurezza urbana e integrata, cultura della legalità e Polizia locale della Regione Emilia-Romagna, Marco Granelli, assessore del Comune di Milano, una metropoli che spesso anticipa i cambiamenti e le sfide sui temi della sicurezza urbana; il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che ha lavorato moltissimo sul centro e sulla zona stazione della sua città. Il confronto proseguirà con le esperienze di Ferrara, testimoniata dalla delegata alla sicurezza Alessia Pedrielli, che presenterà il lavoro svolto in questi anni, anche in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, e poi di Prato con la sindaca Ilaria Bugetti che parlerà di una città simile a Reggio Emilia dal punto di vista dei fenomeni migratori e della complessità urbana e sociale.