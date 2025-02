Psicologia dell’emergenza, a Reggio Emilia un evento per Operatori sanitari e Forze dell’Ordine

Il lavoro dei soccorritori, Operatori Sanitari, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine che operano in contesti critici, implica, insieme alla gestione della criticità, l’impatto con la sofferenza umana e gli altissimi livelli di stress delle vittime e dei sopravvissuti.

Il soccorritore, infatti, si trova spesso ad affrontare un duplice scenario lavorativo composto da un lato dagli aspetti tecnici e specifici del suo lavoro, dall’altro dall’esposizione agli aspetti emotivi delle vittime, dei sopravvissuti e di conseguenza del proprio vissuto. Imparare a gestire l’aspetto emotivo delle vittime e le proprie reazioni agli eventi critici, è un elemento fondamentale per il soccorritore sul piano sia professionale sia personale. Sapere come affrontare e comprendere queste situazioni consente inoltre ai soccorritori di auto-proteggersi dal rischio di burnout e dalla traumatizzazione vicaria alla quale ogni soccorritore, a contatto con la sofferenza umana, è potenzialmente esposto nel tempo.

Per questo motivo l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia insieme al Comando Vigili del Fuoco e a Credem ha organizzato per martedì 18 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, all’Auditorium del Credem, in via Emilia San Pietro, un incontro formativo di prevenzione primaria rivolto a chi opera nell’Emergenza per fornire strumenti e tecniche di Primo Soccorso psicologico.

All’appuntamento oltre alla referente per la Psicologia dell’Emergenza di Ausl, Laura Torricelli, saranno presenti il Direttore Generale dell’Ausl Davide Fornaciari e l’ex Direttrice Cristina Marchesi. Il saluto di benvenuto ai partecipanti al dibattito sarà dato dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, Antonio Annecchini. Tra gli ospiti della Tavola Rotonda il Questore Giuseppe Maggese; il Prefetto Maria Rita Cocciufa; il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Francesco Notaro; il Direttore Centrale per la Salute del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Gaetano Vallefuoco.

La giornata è dedicata principalmente a operatori di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale, Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile e AIPO.

E’ possibile iscriversi scrivendo una mail, entro lunedì 17 febbraio, a: comando.reggioemilia@vigilifuoco.it (le iscrizioni sono accolte in ordine di arrivo e in base ai posti disponibili).