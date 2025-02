“M’illumino di meno 2025”, domenica 16 febbraio iniziativa in Salaborsa dedicata al risparmio energetico

Domenica 16 febbraio torna “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar, il programma che dal 2005 annualmente organizza la manifestazione per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Alle 17 nella biblioteca Salaborsa, verrà inaugurato “LYMPH l’arte per M’Illumino di Meno”, installazione di video-danza, un progetto di Bologna Missione Clima, in collaborazione con Imagem srl. Salaborsa ospita uno dei temi fondamentali della società contemporanea che verrà trattato attraverso il linguaggio originale della video danza, valorizzando un patrimonio e un’identità sociale con senso di responsabilità etica in linea con gli obiettivi europei più ambiziosi.

In occasione dell’inaugurazione interverranno per una presentazione del progetto i rappresentanti delle Istituzioni, del mondo del lavoro e dell’arte: Annalisa Boni, assessora Bologna Missione Clima, Daniele Del Pozzo, assessore alla Cultura, Patrizia Bianconi, Gabinetto del Presidente di Giunta – Transizione Ecologica e Cambiamenti Climatici – Regione Emilia-Romagna, Matteo Badiali, responsabile Sostenibilità Officina Consulting – Green Manager per Imagem srl e Paola Samoggia, compositrice e direttrice Artistica di Imagem srl.

Nelle giornate di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 febbraio, durante gli orari di apertura della biblioteca, sarà visitabile il Passage M’Illumino di Meno con la proiezione fruibile attraverso il video a parete e con audio tramite cuffie.

Il Comune di Bologna la sera del 16 febbraio spegnerà le luci di Piazza Maggiore: saranno spente l’illuminazione della fontana del Nettuno e le luci di Palazzo Re Enzo su Piazza Maggiore, mentre Fondazione Bologna Welcome spegnerà le luci della loggia su Piazza Nettuno.

Lunedì 17 febbraio, sempre in relazione alla giornata “M’illumino di meno”, il nido d’infanzia Coccheri, in via Pier de’ Crescenzi 14, allestirà alle due entrate un mercatino dello scambio e del riuso dove genitori e passanti potranno lasciare e/o prendere giochi, piccoli oggetti, vestiti che non si usano più per metterli di nuovo in circolo. Il mercatino proseguirà fino al termine del materiale a disposizione.