Meteo, a Bologna aperto in via precauzionale il Centro Operativo Comunale

A seguito dell’Allerta 019/2025 emanata da ARPAE e Regione Emilia-Romagna per la giornata di oggi, che riporta per il Comune di Bologna (zona C2) una criticità idraulica e idrogeologica con codice colore giallo, il Comune ha aperto in via precauzionale il Centro Operativo Comunale (COC), pur non obbligatorio, per attivare il monitoraggio della situazione.

“Pur trattandosi nella scala dell’allerta di un rischio ordinario – spiega l’assessora alla Protezione civile Matilde Madrid – abbiamo deciso con il sindaco Matteo Lepore di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) che consentirà di mantenere attive h24 le funzioni di protezione civile per il monitoraggio con una soglia di attenzione alta del nostro territorio, a partire dalla collina, le strade, i sottopassi, i torrenti e fiumi della nostra città. Lo faremo attraverso le pattuglie della nostra Polizia Locale sul territorio, attraverso gli idrometri e le telecamere seguendo l’evolversi della situazione.”

Ricordiamo i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta gialla idrogeologica e idraulica:

tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite canali istituzionali;

fare attenzione alle attività all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti;

guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi;

fare molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d’acqua quali ponti o guadi e ai sottopassi.

Ricordiamo infine che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando questo modulo.