Lotta al traffico di stupefacenti. Due arresti a Reggio Emilia

Nei giorni scorsi, nell’ambito di due distinte operazioni antidroga coordinate dalla Procura della Repubblica reggiana, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentacinquenne nigeriano, regolare sul territorio nazionale, ed un cittadino reggiano con piccoli precedenti.

Il primo blitz è scattato lunedì mattina. Gli agenti seguivano da tempo gli spostamenti e i movimenti del cittadino extracomunitario e dall’attività info-investigativa era emerso che la sua abitazione, ubicata in zona San Polo, fosse divenuta un vero e proprio punto di smistamento della sostanza stupefacente.

Dopo averlo fermato all’interno della sua abitazione, gli uomini della Squadra Mobile hanno eseguito la perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire e sequestrare, abilmente occultate all’interno del contenitore di un deodorante roll-on, 17 dosi di cocaina e circa 5 grammi di anfetamina, pronte per la cessione a terzi soggetti. Ultimati gli accertamenti di rito il trentacinquenne nigeriano è stato tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Reggio Emilia.

Il secondo arresto invece è stato eseguito mercoledì pomeriggio nell’ambito dei consueti controlli volti alla repressione del traffico di stupefacenti. Questa volta nel mirino degli investigatori è finito un cittadino reggiano sorpreso, all’interno della sua dimora in zona stazione storica, mentre stava preparando le dosi di cocaina da immettere sul mercato. Nel corso della perquisizione infatti sono stati sequestrati alcune decine di grammi di cocaina pura. L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che sarà celebrata oggi.