Le luci di piazza Bracci a San Lazzaro si spegneranno per la settimana del Risparmio energetico e della Sostenibilità ambientale

Una settimana all’insegna del risparmio energetico e della sostenibilità: il Comune di San Lazzaro aderisce alla campagna “Mi illumino di meno” in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili prevista per domenica 16 febbraio. Per farlo lancia per sei giorni consecutivi una serie di iniziative dedicate alla cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse che si svolgeranno nel Polo dell’economia circolare di San Lazzaro, formato dal Centro del Riuso e “And Circular” che si trova all’interno di Casa Bastelli.

Si inizia domenica 16 febbraio con lo spegnimento, dalle 19 alle 22, di alcune luci di Piazza Bracci e di quelle che illuminano il Palazzo Comunale. Martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, al Centro del Riuso comunale “Ancora” di via Emilia 297/B sono in programma dei laboratori con alcune classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sui temi del riuso e dell’economia circolare, in collaborazione con Piazza Grande e Martin Pescatore. Sempre al Centro “Ancora” giovedì 20 e venerdì 21 si svolgerà l’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’usato: se si porta un oggetto che non si utilizza più si avrà la possibilità di poterne scegliere un altro dello stesso valore.

E visto che quest’anno la XXI edizione di “Mi illumino di meno” è dedicata anche al contrasto del fast fashion (ovvero l’acquisto di capi di abbigliamento a basso costo, spesso seguendo i trend delle passerelle, che poi perdono rapidamente il loro appeal) venerdì 21 febbraio alle 17 all’And Circular Hub si svolgerà l’iniziativa “Un Tè con And Circular” in collaborazione con la cooperativa sociale “La Fraternità”. Si parlerà di fast fashion, di moda responsabile ma soprattutto di sostenibilità ambientale e sociale assieme a Francesca Tonelli, referente del progetto And Circular e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Inoltre tutti i partecipanti sono invitati a portare un capo di abbigliamento (meglio se un cappotto) che abbia un valore affettivo o familiare e a raccontare le loro storie che poi verranno registrate e condivise sui canali social del Comune di San Lazzaro. Per l’occasione si potrà visitare lo store, conoscere nel dettaglio il progetto di And Circular e ricevere un buono sconto se si portano dei vestiti che non si utilizzano più.