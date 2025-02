Incendio Inalca, al momento invariata la qualità dell’aria e sono esclusi inquinanti

In merito all’incendio divampato presso lo stabilimento Inalca di Via Due Canali a Reggio Emilia nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio, i risultati dei rilievi e dei monitoraggi effettuati da Arpae a partire da martedì mattina, al momento, indicano che è invariata la qualità dell’aria e sono esclusi inquinanti.

Per quanto riguarda invece la mappatura dei residui caduti a terra, i cui campionamenti fino ad oggi avevano sempre dato esito negativo, questa mattina sono stati individuati alcuni elementi in prossimità all’area dell’incendio che sottoposti ad analisi hanno rivelato essere frammenti solidi di cemento-amianto, non sbriciolati e senza filamenti.

Per questa ragione, a titolo puramente precauzionale e per garantire la piena sicurezza della cittadinanza e la più rapida bonifica delle aree, si è deciso di emettere un’ordinanza di chiusura del Parco della Resistenza e del relativo tratto di ciclabile che lo attraversa.

Arpae e Ausl, di concerto con professionisti e ditte esperte, hanno già predisposto la modalità più rapida e sicura di rimozione.

Il consiglio per tutte e tutti i cittadini, in caso di ritrovamento di residui solidi nelle aree limitrofe all’incendio è di astenersi dal toccarli o raccoglierli ed effettuare immediatamente la segnalazione puntuale chiamando il numero 0522-4000.

Considerata l’assenza di amianto nell’aria, come emerso dai monitoraggi effettuati da Arpae, e la pioggia caduta nelle ultime ore, AUSL non ritiene ci siano le condizioni necessarie ad un’ordinanza di allontanamento dalle abitazioni presenti nell’area dell’incendio.

I dati relativi ai monitoraggi di breve e lungo periodo effettuati da Arpae saranno messi a disposizione dall’Agenzia stessa sul sito arpae.it

Sul luogo dell’incendio continuano ad operare 3 squadre dei vigili del fuoco per monitorare e tenere sotto controllo la situazione. La struttura è collassata e presenta troppi rischi per l’ingresso degli operatori, per cui l’obiettivo, al momento, è raffreddare le lamiere con acqua e schiumogeni in modo che non si raggiungano le temperature di combustione riaccendendo focolai come avvenuto ieri sera.

È importante considerare che questo andamento può continuare ancora per alcuni giorni, fino ad esaurimento del combustibile e verrà costantemente tenuto sotto controllo.

Per queste ragioni, in generale, si raccomanda di:

tenere chiuse le finestre

non soffermarsi in prossimità della zona dell’incendio

rispettare le ordinanze di chiusura del parco

MODIFICHE ALLA VIABILITÁ

Per quanto riguarda le operazioni di bonifica dell’area, il Comune di Reggio Emilia emette un’ordinanza urgente per consentire il passaggio di operatori e mezzi, a partire dalla mattinata di sabato 15 febbraio.

Nelle aree cortilive dei condomini di Via Due Canali (in prossimità dell’area interessata all’incendio)

Nelle aree cortilive di via Cisalpina (in prossimità dell’area interessata all’incendio)

Nelle aree cortilive di via Fogliani (in prossimità dell’area interessata all’incendio)

È inoltre prevista la chiusura del Parco della Resistenza e della relativa ciclabile che lo attraversa dove le operazioni di bonifica seguiranno le precedenti.