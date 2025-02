Il 17 febbraio c’è il Gruppo di lettura del BLA

A Bois Sauvage, nel Mississippi, alcuni ragazzini orfani di madre vivono con il padre in una fossa, circondati da galline e spazzatura. La scrittura ipnotica di Jesmyn Ward, insieme alla tensione crescente dell’uragano che si prepara a scatenarsi, è una delle colonne portanti di “Salvare le ossa”. Inizia da questo romanzo di Ward l’appuntamento con il Gruppo di lettura di lunedì 17 febbraio, dalle ore 21, al BLA di Fiorano Modenese, in via Silvio Pellico 9-11.

Non serve aver letto il libro per partecipare all’appuntamento: è sufficiente la passione per la letteratura o la curiosità verso una nuova esperienza, il desiderio di ascoltare e confrontarsi con gli altri e conoscere persone nuove attraverso i libri. L’ingresso come di consueto è libero e gratuito.

Modera l’incontro Alice Torreggiani. Laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzata poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi, Alice conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale di Fiorano Modenese (tel 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it).