Calcio, Sassuolo-Brescia: la capolista torna in campo per consolidare il primato

Domani pomeriggio (sabato 15 febbraio) il Sassuolo scenderà in campo per affrontare la 26ª giornata di Serie B in un match che lo vedrà opposto al Brescia, attualmente dodicesimo in classifica e distante ben 29 punti dalla vetta. Un divario netto che rispecchia l’andamento stagionale delle due squadre: da un lato i neroverdi, padroni del campionato e lanciati verso la promozione, dall’altro la Leonessa, ancora sospesa tra la lotta salvezza e un’eventuale rincorsa ai playoff.

I pronostici pendono inevitabilmente dalla parte del Sassuolo, capace di imporsi con autorevolezza su qualsiasi avversario nel torneo cadetto. Tuttavia, la corsa alla promozione diretta è tutt’altro che chiusa: il Pisa, attualmente secondo in classifica, continua a inseguire a cinque lunghezze di distanza, rendendo ogni punto fondamentale per la squadra di Fabio Grosso.

Dopo la battuta d’arresto contro lo Spezia del 24 gennaio, la squadra di Grosso ha ritrovato compattezza difensiva e brillantezza offensiva, con un attacco capace di realizzare ben 13 reti nelle ultime cinque gare di campionato, riprendendo la sua marcia con due successi consecutivi contro Juve Stabia e Mantova, senza subire reti.

Se il Sassuolo pare viaggiare spedito verso l’obiettivo promozione, il Brescia sta vivendo una stagione altalenante. Negli ultimi dieci turni, la squadra di Rolando Maran ha subito soltanto due sconfitte, ma ha pareggiato ben sei volte, raccogliendo punti preziosi senza però riuscire a dare una svolta decisiva alla classifica.

Le statistiche ci raccontano che per ora questa sfida tra le due pende nettamente a favore del Sassuolo, che non perde contro il Brescia da sette partite tra Serie A e Serie B. L’ultimo confronto, disputato il 19 ottobre 2024 nel girone d’andata, si è concluso con una netta vittoria dei neroverdi per 5-2.

Gli aspetti chiave della partita possono essere riassunti in una superiorità tecnica dei padroni di casa che vantano lo abbiamo detto, il miglior attacco del campionato e possono contare su individualità di spicco. Ma attenzione anche alla ritrovata solidità del Brescia che da segnali di crescita nella fase difensiva. In ultimo il fattore campo se consideriamo che il Sassuolo ha perso solo una volta in casa in questa stagione, rendendo il Mapei Stadium un vero fortino.

Una sfida da obiettivi opposti dunque ma che richiede massima attenzione da parte dei ragazzi di Fabio Grosso che hanno in mano guidando la classifica molto del loro prossimo destino.

(Claudio Corrado)