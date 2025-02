Assessori e consiglieri in visita alla Casa della Comunità di Castelfranco Emilia

Questa mattina una delegazione composta da 17 persone, tra cui il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli, due componenti della Giunta – Renza Barani e Sarah Testoni –, e diversi consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, si è recata in visita presso la Casa della Comunità della città di Castelfranco Emilia.

L’incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale e realizzato con la disponibilità e la collaborazione della Direzione sanitaria distrettuale, ha offerto ai consiglieri comunali l’opportunità di conoscere da vicino i servizi offerti all’interno della Casa della Comunità, approfondendo fra i diversi servizi alcuni presenti solo su questo territorio: dall’hospice all’OSCO, fino ai servizi di assistenza primaria, il consultorio e la pediatria territoriale oltre alla neuropsichiatria e, non da ultimo, il CAU. Un’occasione preziosa per comprendere il funzionamento della struttura e il suo ruolo nel sistema di risposte sia sanitario che sociosanitario. Durante la visita, si è inoltre avuto modo di vedere gli interventi di manutenzione e adeguamento in corso, finanziati sia attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sia con risorse di Ausl, volti a garantire una maggiore e miglior accessibilità, oltre a rispondere alle nuove esigenze di un sistema sanitario in continua evoluzione.

«Questa visita – sottolinea Renza Barani, assessore al Welfare del Comune di Castelfranco Emilia – è stata un’importante occasione di confronto e conoscenza diretta di un presidio fondamentale per il territorio del distretto di Castelfranco. Le Case della Comunità rappresentano uno dei modelli di assistenza in cui l’integrazione sanitaria e sociale sono fondamentale per rispondere in modo più efficace e più vicino ai bisogni dei cittadini. L’attenzione dell’Amministrazione è massima, e il dialogo con i consiglieri comunali è essenziale per costruire un servizio sempre più accessibile e adatto ai mutamenti che una politica sanitaria diversa, che è anche sociale e territoriale, richiede».

«Siamo lieti di mostrare e spiegare ai consiglieri comunali i servizi della nostra Casa della comunità – aggiunge la direttrice del Distretto sanitario di Castelfranco Emilia, Cristina Maccaferri – i consiglieri sono i rappresentanti dei cittadini e possono portare nella comunità maggiore conoscenza e consapevolezza dei servizi offerti. Questa collaborazione è per noi preziosa perché la conoscenza dei servizi comporta anche appropriatezza e tempestività nella risposta dei percorsi di cura e dal confronto nasce una programmazione più vicina al contesto dove il cittadino vive e lavora».