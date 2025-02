Team KC21 ricevuto in Municipio a Sassuolo

Sono partiti carichi di speranza e voglia di divertirsi, sono tornati Campioni d’Italia.

Sono stati ricevuti ieri pomeriggio in sala Giunta a Sassuolo gli atleti e lo staff tecnico – dirigenziale del team KC21, che ha vinto il campionato italiano di pallacanestro Fisdir per atleti con sindrome di down a Civitanova Marche. La squadra, nata grazie alla collaborazione tra Anffas Sassuolo e Libertas Fiorano e allenata da coach Marcello Micheloni, in finale ha superato i padroni di casa dell’Anthropos ASD 15-12.

“Ai Campioni d’Italia KC21, grande vanto per le nostre Città, con gratitudine e riconoscenza” recita la targa consegnata da parte dei Sindaci di Sassuolo e Fiorano assieme ai rispettivi assessori all’intero team composto dai giocatori Giovanni Barbieri (Capitano), Giulio Corsini (Vice Capitano), Leonardo Rossi, Simone Albertini, Lavinia Guidotti, Andrea Piacentini, Pasquale Di Vaio e dallo staff: Marcello Micheloni (Coach), Franco Stefani (Assistente), Elena Gualandri (Assistente), Elisa Messori (Dirigente Accompagnatore), Emanuele Prodi (Assistente). Il team era accompagnato anche da Luca Tedeschini di Pallacanestro Sassuolo e Luigi Montermini di Libertas Fiorano cheaffiancano sin dall’inizio KC21.