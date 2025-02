Scomparsa Sergio Saltini: il cordoglio della Fondazione Casa del Volontariato

La Casa del Volontariato è scossa dalla notizia dell’improvvisa scomparsa di Sergio Saltini, presidente della Fondazione ‘Progetto per la vita’ per il dopo di noi, e una delle anime delle attività solidaristiche del territorio carpigiano e non solo.

Attivo in numerosissimi progetti di inclusione dei ragazzi con disabilità, Saltini si è speso sempre senza risparmio, forte di una mitezza che non attenuava in alcun modo la sua assoluta determinazione a intraprendere tutte le strade possibili per realizzare percorsi di autonomia per giovani con disabilità varie, animato dal convincimento che fosse dovere non soltanto dei familiari, ma della comunità tutta, pensare al momento del “dopo di noi”.

Una persona con un passato da imprenditore che ha sempre saputo dare valore alle reti di collaborazione tra realtà differenti, tanto da accreditarsi come solido interlocutore anche per le istituzioni del territorio.

Questo il commento della presidente della Fondazione Casa del Volontariato, Giulia Pellizzari: “La scomparsa di Saltini lascia un grande vuoto in tutti coloro che hanno a cuore i temi dell’inclusione sociale delle persone con disabilità. Ci mancheranno i suoi modi, il suo sorriso, la sua caparbietà. Come tutti coloro che nella vita sanno seminare bene, tuttavia, i frutti del suo grande impegno resteranno, e la sua figura, che chiunque frequentasse il ‘condominio della solidarietà’ di via Peruzzi era abituato a vedere spesso tra corridoi, uffici e sale riunioni, sempre alla ricerca di quelle relazioni e sinergie che hanno consentito di dare concretezza ai suoi progetti, resterà un esempio per tutto il mondo del Terzo settore. Un esempio di come coniugare visione, capacità progettuale ed efficacia nel portare a termine gli obiettivi prefissi.

Ai suoi familiari, agli amici e ai compagni di volontariato vanno le nostre più sentite condoglianze”.