Sanzionata dai NAS un’azienda vitivinicola della Bassa reggiana

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma, in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.) dell’Emilia-Romagna e delle Marche, hanno recentemente condotto un’ispezione igienicosanitaria presso un’azienda attiva nella produzione, imbottigliamento e commercio di vini situata nella Bassa Reggiana.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzate a garantire la conformità dei prodotti agroalimentari alle normative vigenti, tutelando al contempo la salute dei consumatori e la trasparenza del mercato vitivinicolo.

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato il mancato aggiornamento dei registri dematerializzati di carico e scarico dei vini e dei prodotti vinicoli, obbligatori per la tracciabilità e la corretta gestione delle scorte.

Questi registri rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la regolarità delle operazioni di produzione e distribuzione nel settore vitivinicolo, prevenendo frodi commerciali e assicurando la conformità del prodotto ai disciplinari di produzione. La mancata tenuta aggiornata di tali documenti può compromettere la trasparenza della filiera, ostacolando il monitoraggio della provenienza e della destinazione dei vini prodotti e commercializzati.

Per le irregolarità accertate, al legale responsabile dell’azienda è stata comminata una sanzione pecuniaria dell’importo di 1.000 euro.

Le attività di controllo proseguiranno al fine di verificare il rispetto delle normative nel settore vitivinicolo e garantire ai consumatori prodotti sicuri e conformi agli standard di qualità.