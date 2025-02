Rottura tubature acqua in via Lame, dichiarazione dell’assessore Michele Campaniello

“Spiace che ancora una volta il presidente di Confabitare diffonda notizie non vere cercando di collegare una ordinaria rottura di una tubatura Hera ai lavori del tram e in particolare alla scopertura del Canale di Reno.

Come già ha avuto modo di chiarire Hera, la rottura che questa notte ha interessato via Brugnoli e via Lame (all’altezza del civico 39) nulla ha a che fare con i lavori di scopertura del canale di Reno come invece afferma Zanni.

L’intervento delle squadre operative di Hera ha immediatamente messo in sicurezza le due tratte interrompendo la fuoriuscita di acqua. Così come per le rotture verificatesi in mattinata in via Bidone e da via Sabotino.

Hera ha predisposto la fornitura alternativa per le utenze interessate (una cinquantina in tutto) con cassoni di sacchetti di acqua potabile.

Da alcuni minuti le riparazioni delle rotture e gli interventi di ripristino si sono conclusi in tutte le vie interessate”.