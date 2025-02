Raddoppio ferrovia Pontremolese, l’assessora Priolo incontra il commissario straordinario per l’opera

Un impegno concreto a reperire al più presto le risorse necessarie per proseguire nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, che collega la dorsale tirrenica con la linea convenzionale Bologna–Milano.

A ribadirlo l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo, che ieri ha incontrato il commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, Mariano Cocchetti, per fare il punto sull’infrastruttura. All’appello mancano ancora circa 126 milioni di euro per avviare i lavori di raddoppio della tratta Parma–Vicofertile.

“La Pontremolese è una via di comunicazione strategica e fondamentale per l’ambito parmense e non solo- ha sottolineato Priolo- e questo incontro ha confermato la volontà comune di lavorare insieme per l’avvio della fase realizzativa. Ringrazio il commissario per la disponibilità e ora la prossima tappa è quella di rappresentare a breve questa esigenza al vertice di Rete Ferroviaria Italiana”, ha concluso l’assessora.

“Per il raddoppio della tratta Parma–Vicofertile sono necessari 486 milioni di euro– ha ricordato Cocchetti–, di cui 360 già disponibili. L‘iter autorizzativo del progetto si è concluso e, una volta interamente finanziato, sarà possibile avviare le procedure di gara. Nel frattempo abbiamo avviato la progettazione definitiva del raddoppio della tratta contigua, fra Vicofertile e Fornovo, che si concluderà entro l’autunno di quest’anno e che consentirà di definire l’importo necessario alla sua realizzazione ed avviare l’iter autorizzativo”.