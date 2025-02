Porretta Soul Festival, gemellaggio tra Porretta Terme e Memphis

Un altro importante traguardo è stato raggiunto dal Porretta Soul Festival con il gemellaggio tra la città di Porretta Terme e la città di Memphis. Il Sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni, il Sindaco della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, il sindaco di Memphis, Paul Young e il sindaco della Shelby County, Lee Harris hanno suggellato mercoledì 12 febbraio l’accordo, nel corso di un incontro in collegamento.

Nel 1988 Graziano Uliani, residente a Porretta Terme, fondò il Porretta Soul Festival, per ricordare l’artista Stax, Otis Redding, nel ventesimo anniversario della sua morte. Da allora, il festival ha continuato a mettere in risalto i più grandi artisti R&B e Soul di Memphis con il supporto dello Stax Museum of American Soul Music e del Memphis’ Center for Southern Folklore, tra cui Rufus e Carla Thomas, Isaac Hayes, The Memphis Horns e Booker T. & the M.G.’s. Nel 2024 il Porretta Film Festival, sotto la direzione di Luca Elmi, e la Memphis & Shelby County Film and Television Commission hanno creato il Porretta-Memphis film exchange, che includeva una mostra di film realizzati a Memphis e Shelby County nell’edizione di dicembre 2024 del Porretta Film Festival.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti di questo accordo:

Il sindaco della contea di Shelby, Lee Harris: “Per generazioni la musica proveniente da Memphis e dalla contea di Shelby è stata un dono per il mondo. Da Beale Street a Porretta Terme, in Italia, i nostri artisti trascendono i confini e uniscono le persone. Questa nuova partnership con una comunità a 5.055 miglia di distanza è una testimonianza del potere della musica di avvicinarci”.

Il sindaco di Memphis, Paul Young: “Per quasi quattro decenni, Porretta Terme ha celebrato la musica di Memphis. Riconoscere ufficialmente questa relazione come città gemellate ha senso. Questa partnership onora i nostri legami condivisi e sono fiducioso che lavorando insieme attraverso il linguaggio universale della musica, possiamo continuare a ispirare ed elevare entrambe le nostre città e tutti coloro che ci visitano”.

Linn Sitler, Commissario per il cinema e la televisione della contea di Memphis e Shelby: “Siamo stati entusiasti di ospitare il signor Uliani in un recente viaggio a Memphis, dove ha potuto incontrare i nostri leader e consolidare questa partnership per conto della città di Porretta Terme, nell’area metropolitana di Bologna. Sono grato al sindaco Harris e al sindaco Young per il loro continuo supporto all’arte made in Memphis e per l’apertura a questi scambi culturali”.

Il sindaco della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore: “Siamo orgogliosi di vedere il Porretta Soul Festival raggiungere un altro traguardo importante, consolidando il gemellaggio tra Porretta Terme e Memphis. Questo accordo non è solo un riconoscimento del valore storico e culturale di Porretta come capitale europea del soul, ma anche un simbolo di come la musica possa unire le persone oltre ogni confine geografico. Il legame con Memphis, culla della musica soul e R&B, arricchisce la nostra comunità e porta un messaggio universale di condivisione e inclusività”.

Il sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni: “Un pezzo di storia ci lega saldamente, rappresentato innanzitutto dal Porretta Soul Festival che, da 37 anni, attinge a piene mani dagli straordinari artisti del Memphis Sound. La comunità di Porretta Terme accoglie ogni anno, con sentimenti di simpatia e affetto, i musicisti del festival, che per una settimana si immergono nella nostra realtà, si fondono magicamente con il pubblico, senza barriere, trasformando il nostro piccolo paese in una splendida capitale europea del soul”.

La trentasettesima edizione del Porretta Soul Festival si terrà dal 24 al 27 luglio 2025.

The Memphis Music Hall Of Fame Band (12 piece band) diretta da Kurt Clayton sarà la house band del festival con ospiti Jerome Chism (Tribute To Wilson Pickett), Jonté Mayon, Lil Rounds, Carlos Strong, la nuova generazione di cantanti soul di Memphis, tutti provenienti dal prestigioso “talent” American Idol.

Anteprima del festival il 9 luglio con i 66 elementi di Uniting Voices Chicago. Molte le novità per stimolare l’interesse delle nuove generazioni. Apertura al “blues-rap” di Al Kapeezy aka Al Kapone, un veterano della scena “gangsta rap” di Memphis. Nel 2005, il film Hustle & Flow ha portato la sua carriera a un nuovo livello quando tre pezzi da lui scritti sono diventati tracce chiave della colonna sonora del film. Brani come “The Breakdown” di Rufus Thomas e altri classici della Stax verranno reinterpretati da Al Kapone.

Sempre in tema di film cult Erwin Siesling, un ingegnere del Cern di Ginevra sarà di nuovo a Porretta con l’originale “bluesmobile” usata nel film Blues Brothers. Il figlio del leggendario James Carr, Vincent Carr renderà tributo al padre che fu ospite a Porretta nel 1992 in una delle sue rarissime apparizioni fuori dagli States. Andrew Strong and Dublin Soul (dal film cult The Commitments), Captain Jack Watson, John Németh, The Blackburn Brothers, Crystal Thomas, completeranno il cast.

20 band italiane di giovani musicisti si esibiranno nel palco in piazza (Rufus Thomas Cafè Stage) nei concerti con ingresso gratuito. Come di consueto concluderemo la rassegna con i concerti di Vergato (28 Luglio) e Tolè (29 Luglio).

Inoltre, per il nono anno il suono del Porretta Soul sarà nell’isola di Gran Canaria (18 e 19 Luglio). La notorietà internazionale del festival è rafforzata dall’interesse della NBC Universal, una delle principali aziende mondiali operanti nel settore mediatico a trasmettere il festival in streaming sulla piattaforma Peacock. Lepida TV da oltre 20 anni trasmette il festival in streaming attraverso il proprio canale YouTube.

Info: www.porrettasoulfestival.it

Tickets: www.vivaticket.it