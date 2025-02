L’unica donna per me, sabato al Teatro Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna sabato 15 febbraio (ore 21) Attilio Fontana e Clizia Fornasier saranno i protagonisti di “L’unica donna per me“, un delizioso e divertente spettacolo del drammaturgo canadese Norm Foster.

Pietro incontra Anna in un bistrot, scopriamo che erano sposati e che il matrimonio non ha funzionato. Attraverso divertenti flashback e battute sul passato, ricostruiamo i passaggi fondamentali della loro storia d’amore.

Una storia d’amore curiosa e sorprendente che crea un legame empatico con i due personaggi.

Pietro e Anna sono diversi ma complementari, raccontano la loro vicenda con originalità e ironia, alternando momenti di gioia, allegria e amarezza, per un finale tutto da scoprire.

