Il Comune di San Benedetto Val di Sambro rinnova il sito web

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha un nuovo sito web realizzato secondo le più recenti Linee guida di design per i siti Internet e i servizi digitali della pubblica amministrazione, frutto del lavoro congiunto tra Comune ed Unione dei Comuni a cui è delegata la funzione della transizione digitale. È stato adottato il «modello comuni» nazionale con lo scopo, appunto, di fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento per trovare con facilità le informazioni di cui hanno bisogno.

L’adozione del modello permette di aderire più facilmente alle migliori pratiche di progettazione, fornendo ai cittadini un’esperienza coerente tra le varie amministrazioni. Semplicità di consultazione ed esperienza d’uso costituiscono uno snodo cruciale per l’efficacia dei prodotti digitali della PA. Grande valore è attribuito anche alla trasparenza e alla sicurezza delle informazioni, all’accessibilità, al monitoraggio dei servizi, all’integrazione delle piattaforme abilitanti e alle licenze.

“È finalmente fruibile il nuovo sito online del Comune – afferma l’Assessora Francesca Girotti che ha tra le sue deleghe anche quella alla Comunicazione –. Il nostro vecchio sito era ormai datato e non supportava a pieno i nuovi programmi informatici. Oltre alla nuova home page, con più immagini, una diversa disposizione delle informazioni e news, la vera finalità di questo rinnovamento è quello di renderlo maggiormente fruibile dalla cittadinanza, più intuitivo nella ricerca delle informazioni e veloce nella consultazione”.

Tra le maggiori novità, degne di menzione sono sicuramente l’introduzione dell’agenda degli eventi aggiornata con tutte le manifestazioni in programma, facilmente visibili nell’apposito calendario, con evidenza di quelle più imminenti. E poi il collegamento alla sezione della Protezione Civile dove sarà possibile essere informati anche sulle allerte meteo; la sezione Anpr dove i singoli cittadini tramite spid o carta d’identità elettronica potranno scaricare in autonomia certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, certificati di nascita, matrimonio, ecc.); il modulo “Comunichiamo” per fare in un luogo solo ogni tipo di segnalazione che verrà in automatico smistata agli uffici competenti, nonché il portale di pagoPA per effettuare i pagamenti. Sarà inoltre possibile prendere appuntamenti diretti per i servizi dell’Ufficio Tecnico e quelli cimiteriali, dell’Anagrafe per carte d’identità e residenze, della Polizia Municipale per il rilascio o il rinnovo del contrassegno parcheggio invalidi. E non poteva mancare la sezione legata al turismo nella quale, tra l’altro, sarà possibile visionare e scaricare le tracce gps dei vari sentieri escursionistici.

“Si tratta di un progetto che attendevamo e su cui lavoravamo da tempo – ha dichiarato Il sindaco Alessandro Santoni – per questo ringrazio l’Assessora Girotti e gli uffici. La tecnologia oggi avanza a passi velocissimi, per questo abbiamo ritenuto di sostituire il vecchio portale ormai datato con uno nuovo, realizzato secondo le linee guida per la pubblica amministrazione, sarà più intuitivo per i cittadini e conterrà nuove funzionalità che avvicinano ancor più le persone ai servizi comunali”.