Crolla un edificio a Savigno, persona estratta viva dalle macerie

Squadre dei vigili del fuoco al lavoro a Savigno nel comune di Valsamoggia, dov’è crollato un edificio adiacente alla chiesa, crollo seguito di un’esplosione dovuta probabilmente ad una fuga di gas. Una persona, cosciente, è stata estratta e affidata al personale sanitario per le cure del caso. Sul posto stanno operando squadre USAR (Urban Search and Rescue) e unità cinofile (K9). I soccorsi stanno proseguendo per escludere la presenza di dispersi non segnalati tra i detriti del cedimento.